За 3 месяца в Донбассе погибли 33 украинских военных

КИЕВ. 13 июня. УНН. С начала действия последнего на данный момент перемирие на Донбассе погибли 33 украинских военнослужащих, еще 165 получили ранения. Об этом сообщает миссия Украины при международных организациях в Вене, передает УНН.

“За 3 месяца с начала действия последнего на данный момент перемирие на Донбассе (8 марта), 33 украинских военных погибли и 165 были ранены. Это самая высокая цена, которую платят за защиту собственной страны от российской агрессии”, — отметили в миссии.

Как сообщал УНН, согласно докладу о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 февраля по 15 мая, которую обнародовало сегодня Управление ООН по правам человека, вооруженный конфликт на востоке Украины унес жизни 10 гражданских лиц.