Еще один кандидат выбыл из списка "Слуги народа" на выборы в ВР

КИЕВ. 13 июня. УНН. Еще один кандидат из списка партии "Слуги народа" - Юрий Гусев - передумал идти на выборы в Верховную Раду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение партии в Facebook.

"Гусев Юрий Вениаминович, №41 изменил свои планы по участию в выборах в Верховную Раду. Таким образом в окончательном списке кандидатов от партии "Слуга народа" его не будет", - сообщили в партии.

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Напомним, ранее партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, кроме того, Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт решили не баллотироваться.

Как сообщал УНН, партия "Слуга народа" объявила список кандидатов на выборах в ВР.