Регистрация | Вход |
USD: 26,40 0,1029  EUR: 29,89 0,1245 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 13 июня 2019 14:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15150
Версия для печати

Еще один кандидат выбыл из списка "Слуги народа" на выборы в ВР

Еще один кандидат выбыл из списка "Слуги народа" на выборы в ВР

КИЕВ. 13 июня. УНН. Еще один кандидат из списка партии "Слуги народа" - Юрий Гусев - передумал идти на выборы в Верховную Раду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение партии в Facebook.

"Гусев Юрий Вениаминович, №41 изменил свои планы по участию в выборах в Верховную Раду. Таким образом в окончательном списке кандидатов от партии "Слуга народа" его не будет", - сообщили в партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В список "Слуги народа" попал сын аграрного олигарха, обвиняемого в рейдерстве "Росток-Холдинга"

Напомним, ранее партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, кроме того, Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт решили не баллотироваться.

Как сообщал УНН, партия "Слуга народа" объявила список кандидатов на выборах в ВР.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.