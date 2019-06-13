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Строительство Музея Майдана может помешать следственным экспериментам на Институтской - ООН

Строительство Музея Майдана может помешать следственным экспериментам на Институтской - ООН

КИЕВ. 13 июня. УНН. Строительство Музея Майдана на улице Институтской в Киеве может помешать следователям экспериментам и создать дополнительное препятствие расследованию убийств, совершенных 18 и 20 февраля 2014 года. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 февраля по 15 мая, которую обнародовало сегодня Управление ООН по правам человека, передает УНН.

“УВКПЧ обеспокоено тем, что строительство Музея Майдана на улице Институтской в Киеве, которое было начато в начале мая 2019 года, может помешать следователям экспериментам, которые регулярно там проводятся”, — говорится в докладе.

В Управлении подчеркнули, что эти следственные действия требуют сохранения места преступления, которое “безвозвратно уничтожается” из-за строительства.

“Это может создать дополнительное препятствие расследованию убийств, совершенных 18 и 20 февраля 2014 года”, — отмечают в УВКПЧ.

Следственные эксперименты по расстрелу Небесной сотни на улице Институтской в Киеве до сих пор продолжаются, поскольку к следственным прокурорам все еще поступают дополнительные ходатайства от потерпевших.

Напомним, 18 мая в Киеве активисты С14 снесли забор на улице Институтской, который, по их мнению, мешает расследованию убийства Небесной сотни.

Перед инцидентом Генпрокуратура обратилась к руководству музея Революции Достоинства с письмом о приостановлении работ по строительству на аллее Героев Небесной Сотни.

В управлении ГПУ указали, что на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ, продолжается проведение следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Майдан, Революция Достоинства
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