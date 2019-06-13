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В Польше заявили о новых возможностях в продаже газа Украине

В Польше заявили о новых возможностях в продаже газа Украине

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украина могла бы получать газ из Польши. Это станет возможным после планируемой развития терминала сжиженного газа в Свиноусти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

В частности, возможности приобретения газа касалась встреча в Киеве польского министра инвестиций и развития Ежи Квецинського с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

Как сообщил польский министр, во время разговора, который длился час, возбуждено экономические вопросы с особым акцентом на дело энергетической безопасности и возможности добиться независимости от поставок газа из России. Ежи Квецинський добавил, что одной из важных тем был газовый терминал в Свиноусти. По словам польского министра, этот терминал будут строить и газ, полученный извне в Польшу можно будет продавать другим странам, в том числе также Украине.

Министр Ежи Квецинський заверил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, что Польша поддерживает Украину в интеграции с Европейским Союзом.

Как сообщал УНН, Украина готова договариваться с Россией о газе на основе решений Стокгольма .

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, Польша
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