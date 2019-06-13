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ЦИК зарегистрировала 24 международных наблюдателей на выборы в Раду

ЦИК зарегистрировала 24 международных наблюдателей на выборы в Раду

КИЕВ. 13 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 24 международных наблюдателя на досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“В настоящее время Центральной избирательной комиссией зарегистрировано уже 24 официальных наблюдателя на этих выборах от международных организаций. Это различные международные организации — от Европейской сети до Всемирного конгресса украинцев”, — отметил Стойко.

При этом он добавил, что среди кандидатов зарегистрировано в настоящее время уже 135 народных депутатов в одномандатных округах, из них баллотируется в порядке самовыдвижения 125, 128 выдвинуто политическими партиями, имеют на это право.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 135 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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