Фигурант дела об уничтожении "Радиопередающего центра" собрался в парламент

КИЕВ. 13 июня. УНН. Накануне выборов в парламент Национальная полиция Украины закрыла громкое уголовное производство по факту уничтожения государственного "Радиопередающего центра" в Броварах и присвоении земли. Теперь фигуранты "на свободе", а некоторые из них даже собрались участвовать в парламентских выборах, сообщает УНН.

Уголовное производство по факту уничтожения государственного оборонного имущества расследовалось пять лет. Следствие велось сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по ст. 191 (присвоение чужого имущества) и ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверял, что задержанные правоохранителями преступники за полгода до российского вторжения в Крым и на Донбасс, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, незаконно уничтожили работающее оборудование ГП "Радиопередающий центр", с помощью которого радиосигналом покрывалось 95% процентов территории Украины, в том числе оккупированные территории.

Но как сообщают СМИ, в 2019 году его закрыли по причине отсутствия доказательств вины подозреваемых и невозможности получения таковых.

Среди подозреваемых значился и приближенный к скандальному бизнесмену Виктору Полищуку Анатолий Гунько. Полищук, напомним, обвинялся прокуратурой в доведении до банкротства банка "Михайловский" и выводе средств.

При этом, как утверждают СМИ, именно в банке "Михайловский" был взят кредит под залог присвоенной земли ГП "Радиопередающий центр" в размере 260 млн грн.

В 2018 году прокуроры требовали для Гунько меру пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя наличием у него "коррупционных связей с правоохранительными органами".

Прошел всего год, и Гунько действительно оказался "на свободе". Избавившись от уголовного преследования, Анатолий Гунько решил баллотироваться в парламент.

По данным источников УНН, Гунько будет баллотироваться по 209-му округу в Нежине Черниговской области, под флагом партии "Батьківщина".

Ранее, накануне президентских выборов, Гунько организовывал в Нежине встречу Юлии Тимошенко с местными студентами.