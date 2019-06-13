Вятрович определился с политсилой и идет на выборы

КИЕВ. 13 июня. УНН. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович решил присоединиться к команде Петра Порошенко и стать членом к его партии "Европейская Солидарность". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и" Европейской Солидарности ", - сказал он.



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Как сообщал УНН, стала известна первая десятка кандидатов в нардепы из списка "Европейской солидарности" .



Как сообщал УНН, партия "Европейская Солидарность" во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей.