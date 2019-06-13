Кучма и координатор ООН обсудили ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 13 июня. УНН. Леонид Кучма принял Асенефа Лубрани, координатора системы ООН и координатора по гуманитарным вопросам в Украине. Беседа состоялась по просьбе госпожи Лубрани. Она поблагодарила Леониду Кучму за его участие в процессе мирного урегулирования конфликта. В разговоре обсудили ход выполнения Минских соглашений, которые 17 февраля 2015 года были одобрены Советом Безопасности ООН. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутиериш внимательно следит за этим вопросом, он искренне хочет, чтобы в деле выполнения Минских соглашений появилась новая динамика", - отметила Асенефа Лубрани.

Леонид Кучма отметил первоочередности выполнения безопасности блока договоренностей - прежде всего, это полноценное прекращения огня, вывод российских вооруженных формирований и техники. Он отдельно подчеркнул: все шаги по имплементации Минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности.

Отмечены положительные сдвиги в разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц, что является первоочередной гуманитарным задачей ТКГ. Особое внимание уделено проблеме поиска пропавших без вести. Также Леонид Кучма сообщил об активизации работы Правительства Украины в решении социально-экономических проблем Донбасса.

Украинская сторона выразила благодарность Организации Объединенных Наций за систематическое внимание к Украине, ведь роль ООН особенно важна в условиях нарушения системы международной безопасности.

"Крайне важно, чтобы голос ООН по украинскому вопросу слышали во всем мире. Надеюсь, что этот голос будет сильным. Мы хотим видеть вашу объективную позицию и оценку событий", - сказал Леонид Кучма.

Участники встречи договорились о продолжении контактов на постоянной основе.



Как сообщал УНН, Кучма обсудил с главой делегации Красного Креста проблемы Донбасса .