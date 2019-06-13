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В ОБСЕ надеются, что "все игроки" поддержат четыре минские инициативе Кучмы

В ОБСЕ надеются, что "все игроки" поддержат четыре минские инициативе Кучмы

КИЕВ. 13 июня. УНН. В ОБСЕ приветствуют инициативы Леонида Кучмы, озвученные на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, и призывают всех участников переговоров их поддержать. Об этом во время брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным сказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак, передает корреспондент УНН.

"Я только приветствую то рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонней контактной группе, и также поздравляю четыре инициативы, которые были озвучены вторым президентом Украины Леонидом Кучмой", - сказал Лайчак.

По его словам, в этих инициативах "заложен определенный потенциал, который может изменить всю риторику конфликта" на Донбассе.

"Мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы", - добавил дипломат.

Напомним, в Минске Кучма озвучил ряд инициатив. Одна из них - "не стрелять в ответ".

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, Кучма, Минск
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