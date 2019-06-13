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В Москве вновь предложили Киеву газовый контракт со скидкой в 25%

В Москве вновь предложили Киеву газовый контракт со скидкой в 25%

КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что Россия может вновь начать поставки газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

"Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году. ... "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня", - сказал он.

Новак также сообщил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу.

Напомним, 7 июня в российском “Газпроме” заявили, что готовы начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней. 

В ответ в НАК “Нафтогаз Украины” сообщили, что заявление российского “Газпрома” относительно скидки на газ в 25% оценить затрудняются, так как российская сторона не указала, какую именно цену предлагает снизить.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, скидка
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