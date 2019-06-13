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ЦИК зарегистрировала уже 43 международных наблюдателей на выборах в ВР

ЦИК зарегистрировала уже 43 международных наблюдателей на выборах в ВР

КИЕВ. 13 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 43 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Соответствующее решение приняла ЦИК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Как отметила пресс-служба, рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Таким образом, по состоянию на 13 июня Комиссией зарегистрировано 43 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Напомним, "Канада" официально объявила о начале канадской Миссии наблюдения за внеочередными выборами в Верховную Раду Украины, запланированными на 21 июля 2019 года. Наблюдатели будут следить за всеми аспектами избирательного процесса и оценивать соблюдение международных стандартов демократических выборов и национального законодательства.

Источник: УНН
Теги: ВР, ЦИК, Украина
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