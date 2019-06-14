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Рыбалка оказался в ТОПе худших представителей Днепропетровской области в Раде

Рыбалка оказался в ТОПе худших представителей Днепропетровской области в Раде

Сергей Рыбалка

КИЕВ. 14 июня. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка попал в тройку наиболее деструктивных представителей Днепропетровской области в парламенте. Об этом свидетельствует аналитический отчет движения "ЧЕСНО", передает УНН.

Так, в ТОП-3 антирейтинга Рыбалка занимает второе место. На первом и третьем месте расположились мажоритарщик от Кривого Рога Константин Павлов и член фракции “Народный фронт” Олег Кришин соответсвенно.

В частности, Рыбалке активисты “ЧЕСНО” вменяют “кнопкодавство”, предоставление благ избирателям, частичную поддержку антидемократических законов, и неподдержку политических реформ.

Добавим, что аналитики движения оценивали работу нардепов по шести критериям: присутствие на заседаниях парламента, поддержка 5 важнейших политических реформ, поддержка антидемократических инициатив, фигурирование в антикоррупционных расследованиях, “кнопкодавство”, неличное голосование, “гречкосейство”.

Напомним, в понедельник, 10 июня, лидер РПЛ Олег Ляшко показал список представителей своей партии, которых ведет на выборы в Верховную Раду. Фамилии Рыбалки среди членов РПЛ не оказалось.

Однако, по прогнозам экспертов, “радикал” все равно будет пытаться попасть в парламент и возможно по 39 округу в Днепропетровской области.

Шансы политика на получение мандата в очередной раз, политологи оценивают как минимальные.

Напомним, что один из помощников депутата Рыбалки тоже идет на парламентские выборы. 

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Днепр и Днепропетровская область, Сергей Рыбалка
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