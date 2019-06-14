В правительстве прокомментировали обыски в Харькове из-за сноса памятника Жукову

КИЕВ. 14 июня. УНН. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко отреагировал на обыски у активистов в Харькове из-за сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову, указав, что полиция становится на сторону реваншистов, а не Закона. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Проводя обыски у общественных активистов по делу сноса бюста Жукова в Харькове, полиция просто становится на сторону реваншистов, а не Закона. Ибо полиция не может не знать, что памятник Жукову подпадает под действие Закона о декоммунизации и давно должен был быть демонтирован", - отметил Кириленко.

Напомним, в ночь на 14 июня активист Валентин Быстриченко сообщил, что полиция проводит обыски у двух харьковских активистов. По словам Быстриченко, визиты правоохранителей касаются сноса памятника маршалу Жукову в Харькове.

Ранее в Харькове повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. После этого полиция открыла два производства.