В МВФ заговорили о новой программе сотрудничества с Украиной

КИЕВ. 14 июня. УНН. Любые переговоры относительно новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом смогут начаться после проведения виборов в Верховную Раду. Об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передаёт кореспондент УНН.

"Еще один вопрос, который только что всплыл об Украине, касающийся возможного запуска новой трехлетней программы - новой трехлетней или четырехлетней - в сотрудничестве с МВФ. Некоторые украинские чиновники говорили, что это может произойти в конце 2019 года", - сказал Райс.

По его словам, в Украине вскоре должны состояться выборы в парламент, так что МВФ ждет окончания выборов, прежде чем сможет продолжить дальнейшее обсуждение вопроса новой программы.

"Был визит наших представителей туда, и у нас были некоторые начальные обсуждения, но мы хотим дождаться выборов, прежде чем мы будем продвигаться вперед", - заявил директор пресс-офиса МВФ.

Напомним, во время визита мисии МВФ в Украину секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что текущая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда Stand-by остается в силе.

Также напомним, глава Совета НБУ Данилишин заявлял, что новую программу с МВФ можно ожидать не раньше сентября-октября.