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Украина призвала ОБСЕ реагировать на российскую практику запугивания в Крыму

Украина призвала ОБСЕ реагировать на российскую практику запугивания в Крыму

КИЕВ. 14 июня. УНН. Российская практика запугивания крымских татар на оккупированном полуострове требует пристального внимания председательства и институтов ОБСЕ и оперативной реакции. Об этом говорится в сообщении в Twitter украинской миссии при международных организациях в Вене, передает УНН.

"Постоянная российская практика запугивания крымских татар требует пристального внимания Председательства и институтов ОБСЕ (ВКНМ и БДИПЧ), которые должны надлежащим образом и оперативно реагировать на масштабные репрессии гражданского населения со стороны российской оккупационной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак накануне прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины.

Как сообщал УНН, после утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районе 10 июня были задержаны 8 человек. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.

Позже подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил задержанных крымских татар под арест в СИЗО до 5 августа.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Крым, Украина
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