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Зеленский рассказал главе ОБСЕ о своей целью вернуть мир на Донбасс

Зеленский рассказал главе ОБСЕ о своей целью вернуть мир на Донбасс

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком накануне заявил, что для него главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал он.

По словам Главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на минской площадке.

"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй Президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы "довести этот процесс до финала".

Со своей стороны Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.

Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности СММ в Украине, в урегулировании ситуации на Донбассе.

Напомним, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак накануне прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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