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Появились подробности запланированной встречи Зеленского и Меркель

Появились подробности запланированной встречи Зеленского и Меркель

КИЕВ. 14 июня. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 июня встретит украинского президента Владимира Зеленского с воинскими почестями, после чего стороны проведут переговоры за рабочим обедом. Об этом заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает УНН.

"Во вторник, 18 июня, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в 12.30 (по берлинскому времени - ред.) встретит нового Президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями", - сказала Деммер.

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Она также добавила, что политики проведут рабочий обед и обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине и тому подобное.

Как сообщал УНН, в АП подтвердили даты визита Зеленского во Францию и Германию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
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