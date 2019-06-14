Появились подробности запланированной встречи Зеленского и Меркель

КИЕВ. 14 июня. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 июня встретит украинского президента Владимира Зеленского с воинскими почестями, после чего стороны проведут переговоры за рабочим обедом. Об этом заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает УНН.

"Во вторник, 18 июня, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в 12.30 (по берлинскому времени - ред.) встретит нового Президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями", - сказала Деммер.



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Она также добавила, что политики проведут рабочий обед и обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине и тому подобное.



Как сообщал УНН, в АП подтвердили даты визита Зеленского во Францию и Германию.