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У Президента разъяснили решение о неконституционности создания НКРЭКУ

У Президента разъяснили решение о неконституционности создания НКРЭКУ

КИЕВ. 14 июня. УНН. Решение Конституционного суда о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, вступает в силу 31 декабря 2019 года. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“По оперативной информации, которую мы только что получили, решение НКРЭКУ такое действительно есть, но некоторые его положения, признают потерю конституционности, вступают в действие с 31 декабря 2019 года. То есть до этой даты есть время, чтобы отрегулировать ситуацию и внести соответствующие изменения в законодательство”, — отметил Герус.

По его словам, ситуацию должен урегулировать принятия нового закона. Кроме того, по мнению АПУ, должны быть внесены изменения в Конституцию, которые бы предусматривали существование регуляторов — не только тарифных, а также некоторых антикоррупционных органов.

Напомним, Конституционный суд Украины опубликовал в пятницу, 14 июня, решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Суд признал не соответствующим Конституции ряд положений закона “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Администрация президента, НКРЭКУ
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