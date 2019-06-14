МВД РФ: мы получили около 12 тысяч заявок на паспорта от жителей Донбасса

КИЕВ. 14 июня. УНН. Около 12 тысяч жителей территорий, контролируемых боевиками “Донецкой и Луганской народных республик” обратились за получением российского паспорта после указа президента РФ об упрощении процедуры его оформления для жителей Донбасса. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев. 1200 документов уже обработано, получили положительную реакцию”, — сказал он.

Олег Агарков уточнил, что всего в регионе подготовлено четыре миграционных пункта, которые принимают документы от “жителей” так называемых “Л/ДНР”. Пункты “обеспечены всем необходимым”, добавил он.

Напоминаем, первая группа жителей так называемых “Донецкой и Луганской народных республик” получила в пятницу паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ. СМИ привели детали процедуры и статистические цифры.