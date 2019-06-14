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МИД РФ считает, что Украина "не подает сигналов" касательно встреч в нормандском формате

МИД РФ считает, что Украина "не подает сигналов" касательно встреч в нормандском формате

КИЕВ. 14 июня. УНН. Подготовка к контактам в нормандском формате должна носить совместный характер, “пока же со стороны Украины сигналов о готовности к проведению таких встреч не поступало”. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, пишет УНН.

Как напомнил дипломат, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа. “Пока речи о подготовке встреч (в нормандском формате) не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало, — указал Карасин. — Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить совместный и честный характер, без скрытых повесток дня и антироссийской риторики порошенковского периода”.

Напоминаем, российская сторона готова обсуждать урегулирование ситуации на востоке Украины в “нормандском формате”, однако важно соблюдать договоренностей, достигнутых Контактной группой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 11 июня.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Украина, Нормандский формат
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