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В МИД сделали заявление по поводу начала российской "паспортизации" жителей ОРДЛО

В МИД сделали заявление по поводу начала российской "паспортизации" жителей ОРДЛО

КИЕВ. 14 июня. УНН. Начало выдачи российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является заведомо провокационным актом, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.

"Кремлевский режим и его марионетки начинают в упрощенном порядке (предоставлять - ред.) гражданство России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - указала Зеленко.

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Напомним, ранее 14 июня российские СМИ сообщили, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.

Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, паспорт, ОРДЛО
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