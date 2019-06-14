Новости: Политика
Пятница, 14 июня 2019, 16:38 • Анастасия Ткачук • 3750
Президент назначил новых руководителей Нацгвардии
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в Указе Президента №407 / 2019, передает УНН.
Кроме того, назначил Кондатюка Владимира Васильевича первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в Указе Президента №408/2019.
Президент также назначил Лебедя Юрия Анатольевича заместителем командующего Национальной гвардии Украины, указом №410/2019.
Владимир Зеленский подписал указ №409/2019, которым назначил Р.Дзюбу заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
Как сообщал УНН, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.
Источник: УНН