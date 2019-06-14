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Президент назначил новых руководителей Нацгвардии

Президент назначил новых руководителей Нацгвардии

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в Указе Президента №407 / 2019, передает УНН.

Кроме того, назначил Кондатюка Владимира Васильевича первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в Указе Президента №408/2019.

Президент также назначил Лебедя Юрия Анатольевича заместителем командующего Национальной гвардии Украины, указом №410/2019.

Владимир Зеленский подписал указ №409/2019, которым назначил Р.Дзюбу заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Как сообщал УНН, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.

Источник: УНН
Теги: указы, Национальная гвардия, Владимир Зеленский
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