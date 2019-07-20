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Украинский теннисист стал полуфиналистом парных соревнований АТР в Хорватии

КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов и словак Игорь Зеленай вышли в полуфинал парных соревнований на турнире ATP-250 “Plava Laguna Croatia Open” в Умаге (Хорватия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче второго раунда украинско-словацкий дуэт за 1 час и 24 минуты обыграл хорватскую пару Санчич/Седарушич — 6:3, 4:6, 10:2.

За выход в финал Молчанов и Зеленай поспорят с голландско-австрийским дуэтом Хаас/Освальд, посеянным на турнире под вторым номером.

Заметим, что Молчанов и Зеленай уже улучшили результат прошлогодних выступлений в данном турнире, когда остановились во втором круге соревнований.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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