Официальный курс гривны установлен на уровне 26,03 грн/доллар

КИЕВ. 20 июля. УНН. На 20 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,03 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 июля установлены на таком уровне:

26.030049 грн за доллар;

29.195303 грн за евро;

0.414300 грн за российский рубль;

32.492296 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 июля курс всех указанных не изменился.