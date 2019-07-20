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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,03 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,03 грн/доллар

КИЕВ. 20 июля. УНН. На 20 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,03 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 июля установлены на таком уровне:

26.030049 грн за доллар;

29.195303 грн за евро;

0.414300 грн за российский рубль;

32.492296 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 июля курс всех указанных не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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