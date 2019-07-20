В сети появился первый тизер-трейлер сериала “Ведьмак”

КИЕВ. 20 июля. УНН. Стримингова платформа Netflix опубликовала первый тизер-трейлер сериала “Ведьмак”. В двухминутном ролике, который размещен на официальном YouTube-канале сервиса, создатели показали основных героев первого сезона шоу, информирует УНН.

“Самые худшие из чудовищ — те, которых мы создаем”, — говорится в слогане к тизеры. В трейлере зрителям показали и чудовищ, и магические способности персонажей сериала, а также, конечно, ключевые лица первого сезона.

Первую серию сезона “Ведьмака” обещают показать до конца 2019 года.

Ранее Netflix показал первые кадры “Ведьмака”.

Справка: “Ведьмак” — экранизация цикла фэнтези-романов полського автора Анджея Сапковского. Главный герой — ведьмак Геральт из Ривии, охотник на монстров. Он постоянно оказывается в центре важных событий и пытается выжить в мире, где люди оказываются более злыми, чем чудовища.

Геральта играет британский актер Генри Кэвилл, известный по роли Супермена в “Человеке из стали”, “Лиге справедливости”, а также по фильмам “Миссия невыполнима: Последствия”, “Агенты А.Н.К.Л.”.

Кавилл признавался, что является фанатом и книг Сапковского и компьютерных игр с ним. Это был тот редкий случай, когда голливудская звезда сама выпрашивала роль в сериале. Генри приложил максимальные усилия, обошел 207 претендентов и получил контракт.