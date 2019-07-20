ООС: боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных, 2 погибших и 3 поранены

КИЕВ. 20 июля. УНН. 19 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз — с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Широкино - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Богдановкой - с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

два раза неподалеку от Марьянки - из минометов калибра 120 мм и снайперских винтовок;

трижды на окраине Талаковки - из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем;

в районе населенного пункта Тарамчук - с автоматической гранатомета;

два раза вблизи Гнутово - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

возле Новотроицкого - из стрелкового оружия;

неподалеку от Березовой - из гранатометов различных систем;

на окраине Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Чермалык - с миномета калибра 82 мм;

дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Новогнатовки - из крупнокалиберного пулемета;

на окраине Пищевики - с миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

вблизи Крымского - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды возле Южного - из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Новолуганского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

на окраине Луганского - по автоматическому гранатомету и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Счастье - из крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 19 июля двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников:

рядом Гранитного - из стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:

дважды вблизи Счастья - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных гранатометов;

на окраине Нижнетеплое - из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, 19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндаж, от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.