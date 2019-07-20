Малиновский отличился дебютным голом за "Аталанту"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский провел первый поединок в составе итальянской "Аталанты", сообщает корреспондент УНН.

В рамках традиционного летнего “Trofeo Fra.mar” клуб из Бергамо встречался с представителем Серии D “Брузапорто” и не оставили оппонентам шансов — 9:0.

На 10 минуте Малиновский оформил эффектную и результативную передачу на дальнюю штангу после которой забил мяч Колли. Ближе к концу тайма “Аталанта” завоевала право на пробитие пенальти, и наш игрок развел мяч и вратаря соперника по разным углам ворот.

Отметим, что на второй тайм наставник Джан Пьеро Гасперини сменил Малиновского и других 10 партнеров украинском.

Добавим, в следующем товарищеском поединке Малиновский и компания проведут 21-го июля с ФК “Ренате”.