Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,1212  EUR: 29,00 -0,0031 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 июля 2019 17:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на отдых в Карпатах не изменились, гостиницы возле моря подорожали на 10%
Цены на отдых в Карпатах не изменились, гостиницы возле моря подорожали на 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
15180
Версия для печати

Малиновский отличился дебютным голом за "Аталанту"

Малиновский отличился дебютным голом за "Аталанту"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский провел первый поединок в составе итальянской "Аталанты", сообщает корреспондент УНН.

В рамках традиционного летнего “Trofeo Fra.mar” клуб из Бергамо встречался с представителем Серии D “Брузапорто” и не оставили оппонентам шансов — 9:0.

На 10 минуте Малиновский оформил эффектную и результативную передачу на дальнюю штангу после которой забил мяч Колли. Ближе к концу тайма “Аталанта” завоевала право на пробитие пенальти, и наш игрок развел мяч и вратаря соперника по разным углам ворот.

Отметим, что на второй тайм наставник Джан Пьеро Гасперини сменил Малиновского и других 10 партнеров украинском.

Добавим, в следующем товарищеском поединке Малиновский и компания проведут 21-го июля с ФК “Ренате”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.