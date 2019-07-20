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Госпитализированными после свадьбы в Ровенской области остаются 5 детей

Госпитализированными после свадьбы в Ровенской области остаются 5 детей

КИЕВ. 20 июля. УНН. Количество госпитализированных людей в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления лиц, находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч, уменьшилась до 32 (из них 5 детей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Украине.

“По состоянию на 7 ч. 20 июля в Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 32 человека (из них 5 детей)”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что всего кафе посетило около 100 человек.

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Напомним, 15 июля, после свадьбы в пгт Мизоч на Ровенщине, в инфекционное отделение больницы с отравлением попали 39 человек, из них 8 — дети. После этого количество госпитализированных возросло до 58 человек, из них 13 детей. Пик был 18 июля, когда в больнице находилось 64 посетителя кафе Гурман.

Источник: УНН
Теги: отравление, Ровно и Ровенская область, ГСЧС
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