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По меньшей мере девять человек погибли в Индии при столкновении автомобиля с грузовиком

По меньшей мере девять человек погибли в Индии при столкновении автомобиля с грузовиком

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КИЕВ. 20 июля. УНН. По меньшей мере девять человек погибли в субботу на западе Индии при столкновении автофургона с грузовиком. Как сообщает телеканал NDTV, большинство погибших — студенты местных учебных заведений в возрасте от 19 до 23 лет, передает УНН.

По этой информации, инцидент произошел в 20 км от города Пуна. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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Напомним, в Запорожье на площади Фестивальной водитель автомобиля насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погибшие, Индия
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