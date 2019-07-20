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Украинские паралимпийцы стали вице-чемпионами мира по футболу

Украинские паралимпийцы стали вице-чемпионами мира по футболу

КИЕВ. 20 июля. УНН. В испанской Севилье завершился чемпионат мира среди игроков с поражениями опорно-двигательного аппарата. В финальном матче сборная Украины уступила команде России, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

На пути к финалу "желто-голубая" команда одолела в рамках группового этапа сборные Испании (10:0), Австралии (7:0) и Аргентины (2:0) и заняла первое место. После этого в четвертьфинале украинцы разгромили Нидерланды (5:0), а в полуфинале - Бразилию (3:0).

В финальном матче победу со счетом 3:1 одержали россияне.

Вице-чемпионами мира стали Сергей Беденок, Богдан Дембик, Иван Доненко, Тарас Дутко, Эдгар Каграманян, Денис Княжицкий, Артем Красильников, Богдан Кулинич, Ярослав Черныш, Виталий Романчук, Константин Симашко, Виталий Трушев, Артем Шеремет, Иван Шкварло.

Добавим, что отечественная сборная среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями из 10-ти последних мировых форумов. В том числе "сине-желтые" являются победителями пяти Мундиаля (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, паралимпийцы
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