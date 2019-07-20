Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Украине сегодня и в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 20-21 июля в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, 21 июля и в Киевской и Житомирской областях чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

По Киевской области 20 июля будет преобладать высокая (4 класса), в районе Мироновки, Борисполя, Барышевки, 21-22 июля и Белой Церкви и Яготина чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в выходные, 20-21 июля, в Украине ожидается погода преимущественно без осадков.