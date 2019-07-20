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Под Киевом автомобиль насмерть сбил трех пешеходов

Под Киевом автомобиль насмерть сбил трех пешеходов

КИЕВ. 20 июля. УНН. Вчера вечером на автодороге Киев - Одесса в пределах Киевской области водитель сбил насмерть трех пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

ДТП произошло вечером 19 июля возле села Вита-Почтовая.

"20-летний житель г. Васильков Киевской области, совершая обгон, допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы: 2 женщины и мужчина - от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Пострадавшие - местные жители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, водитель на месте происшествия был трезв. Задержанный дает показания следователям.

"В связи с этим, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта" Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Запорожье автомобиля насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область, смерть, пешеход
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