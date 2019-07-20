Банду будут судить за совершение разбоев на инкассаторов

КИЕВ. 20 июля. УНН. В суд направили уголовное производство по обвинению банды в совершении вооруженных разбоев на инкассаторов в течение 7 лет. Сумма ущерба составляет не менее 15 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Так, обвинительный акт относительно преступной группы лиц направили в Днепровский районный суд Киева.

"Сейчас обвинительный акт по банды направлен в суд. Подозреваемым инкриминируют совершение правонарушений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

А именно подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Сообщается, что полицейские разоблачили банду в 2016 году. В июле того года в пгт Купянск-Узловой г. Купянска Харьковской области участники группы напали на инкассаторов, угрожая огнестрельным оружием.

"Документирование и разоблачение банды осложнялось тем, что в ее состав входили бывший инкассатор банковского учреждения и бывший работник правоохранительных структур. Они были четко осведомлены об осуществлении охраны банковскими учреждениями, оперативных возможностях правоохранительных органов, меры конспирации и имели навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в ходе досудебного расследования выяснилось, что участники группы причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в разные годы на территории Харьковской и других областей Украины. В частности, речь идет не только о вооруженных разбойных нападениях, но и о покушении на заказное убийство.

"Сумма ущерба, нанесенного пострадавшим в результате преступной деятельности банды, составляет не менее 15 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле стало известно о задержании банды, которая в течение 7 последних лет совершала вооруженные разбойные нападения на инкассаторов.