Убийство Шеремета: Зеленский через три дня ждет от силовиков отчета
Павел Шеремет
КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов 23 июля доклада о процессе расследования убийства Павла Шеремета. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"(Во вторник - ред.) 23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский.
По его словам, раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий Президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов, заявил Зеленский.
"Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" - добавил он.
Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
За два года по делу убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 экспертиз и опрошены десятки людей, о подозрение никому не сообщалось.
Как сообщал УНН, Луценко признал, что в деле Шеремета нет результата.
Сегодня же в Киеве почтили память журналиста на месте его гибели в Киеве.
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