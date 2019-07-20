Убийство Шеремета: Зеленский через три дня ждет от силовиков отчета

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов 23 июля доклада о процессе расследования убийства Павла Шеремета. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"(Во вторник - ред.) 23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский.

По его словам, раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий Президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов, заявил Зеленский.

"Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" - добавил он.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

За два года по делу убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 экспертиз и опрошены десятки людей, о подозрение никому не сообщалось.

Как сообщал УНН, Луценко признал, что в деле Шеремета нет результата.

Сегодня же в Киеве почтили память журналиста на месте его гибели в Киеве.