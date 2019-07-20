В Украину пытались ввезти почти 100 старинных картин из Франции

КИЕВ. 20 июля. УНН. Киевской городской таможней ГФС был задержан грузовик с 98 старинными полотнами, датированными от 1842 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

"Киевской городской таможней ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, которые прибыли в Украину из Франции, обнаружено 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками", - говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот мужчина так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС.

"По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако об их окончательной культурной и материальной ценности можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискации.

Напомним, в Ягодине у жителя приграничья изъяли женскую одежду почти на 2,7 млн грн, который он хотел перевезти вне таможенного контроля из Польши.