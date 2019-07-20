Иностранец пытался незаконно попасть в Польшу через Украину

КИЕВ. 20 июля. УНН. Пограничники Мостисского отряда задержали гражданина Румынии, который незаконно планировал пешком перейти украинско-польскую границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Гражданин Румынии без документов, следовавший в сторону государственной границы с Польшей, задержали вчера сотрудники отдела пограничной службы "Краковец". Мужчину заметил пограничный наряд, документов, удостоверяющих личность, у "путешественника" не нашлось, а в ходе опроса гражданин признался, что направлялся в Польшу. Впоследствии задержанный сообщил также, что он является гражданином Румынии, а свой паспорт недавно потерял", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан с целью установления личности и обстоятельств правонарушения, решение по делу будет принимать суд.

Напомним, у украинской-польской границы правоохранители задержали двух египтян, которые пытались незаконно добраться Польши.