Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,1212  EUR: 29,00 -0,0031 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 июля 2019 17:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на отдых в Карпатах не изменились, гостиницы возле моря подорожали на 10%
Цены на отдых в Карпатах не изменились, гостиницы возле моря подорожали на 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6375
Версия для печати

Иностранец пытался незаконно попасть в Польшу через Украину

Иностранец пытался незаконно попасть в Польшу через Украину

КИЕВ. 20 июля. УНН. Пограничники Мостисского отряда задержали гражданина Румынии, который незаконно планировал пешком перейти украинско-польскую границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Гражданин Румынии без документов, следовавший в сторону государственной границы с Польшей, задержали вчера сотрудники отдела пограничной службы "Краковец". Мужчину заметил пограничный наряд, документов, удостоверяющих личность, у "путешественника" не нашлось, а в ходе опроса гражданин признался, что направлялся в Польшу. Впоследствии задержанный сообщил также, что он является гражданином Румынии, а свой паспорт недавно потерял", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан с целью установления личности и обстоятельств правонарушения, решение по делу будет принимать суд.

Напомним, у украинской-польской границы правоохранители задержали двух египтян, которые пытались незаконно добраться Польши.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, пограничники, иностранцы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.