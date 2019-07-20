Зону ООС посетила делегация экспертов НАТО

КИЕВ. 20 июля. УНН. На Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникаций в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Иностранные гости ознакомились с текущей политикой безопасности ситуацией в районе проведения ООС. Во время мероприятия акцент был сделан на месте и роли Объединенных сил в формировании надежного безопасностной среды на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил, в частности создание условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризация медиа-образования среди детей и юношества, оказания гуманитарной помощи.

"Иностранные эксперты смогли на практике убедиться в высоком уровне доверия людей к украинскому СИМИС (гражданско-военному сотрудничеству - ред.), когда посетили несколько населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В частности воочию увидели как работает уникальный христианский лагерь отдыха в Пионерском", - отмечается в сообщении.

Кроме того, иностранные представители побывали в Бердянском, где ознакомились с работой единственного в селе медицинского пункта. Осмотрели жилые дома местных жителей, которые были повреждены в результате ударов артиллерии российско-оккупационных войск несколько лет назад. Некоторые из них уже удалось восстановить.

Напомним, ООН отправило в ОРДЛО гуманитарную помощь.