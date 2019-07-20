КИУ фиксирует массовые нарушения "дня тишины"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают о массовых фактах нарушений действующего законодательства в день тишины: размещение в округах агитационных материалов политических партий, размещение новых билбордов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КИУ в Facebook.

"Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Так, по данным КИУ, в Херсонской области в ОВО №186 возле трассы Херсон-Каховка размещен ряд билбордов, выполненных в стилистике политической партии "Слуга народа" и надписью: "Зробимо їх ще раз! 21 липня". Также в ОВО №186 размещено билборды на белом фоне с надписью: "За свого. Не втрать свою землю!". В ОВО №184 билборды с надписью: "З турботою про людей! 21 липня. Обирай!". В ОВО №185 - билборды "нашПАШ", что может соответствовать инициалам одного из кандидатов, а именно Павла Филипчука, кандидата от "Оппозиционного платформы За жизнь", зазнаилы в Комитете.

"В Запорожской области в ОВО №80 20 июля размещено билборды с надписью: "За рабочие места для молодежи. Владимир Кюрчев", "За сучасну медицину. Дмитро Нестеренко". На Черниговской области (ОВО №210) наблюдатели КИУ зафиксировали значительное количество агитационных материалов, до сих пор размещенных на досках объявлений и столбах электроопор. В городе Кропивнцький (ОВО №99) 20 июля присутствует агитация кандидата Александра Дануцы. В городе Славянск размещено внешнюю рекламу, выполненную в стилистике политических партий "Оппозиционная платформа За жизнь" и "Оппозиционный блок". Отдельные билборды выполнены в советской стилистике", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным КИУ, в интернете имеет место реклама официального сайта кандидата в народные депутаты Украины в ОВО №221 Владимира Петрова, а также страница с признаками черного PR против кандидата в народные депутаты по ОВО №96 Ярослава Москаленко. Также распространяется реклама обращения одного из лидеров партии "Патриот" Михаила Чурила и политической партии "Оппозиционный блок". На Закарпатье в "день тишины" от имени одного из кандидатов рассылают агитационные смс, добавили в Комитете.

Напомним, в Украине 20 июля в 00:00 начался "день тишины" в связи с проведением досрочных выборов в Верховную Раду Украины.