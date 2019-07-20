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ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг семь раз открывал огонь по украинским позициям. В результате ранен один украинский военный. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

"С начала текущих суток боевики осуществили семь прицельных обстрелов позиций украинских военных. В результате был ранен один украинский военный", - сказал Гуцуляк.

Так, в районе населенного пункта Счастье боевики применили миномет калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из крупнокалиберных пулеметов противник нарушал режим тишины вблизи сел Нижнетеплое, Артема и Лебединское, из стрелкового оружия - в районе Гранитного.

"Из направления от оккупированной Горловки враг совершил по нашим защитникам Новолуганского с 8:10 5 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а с около 12:00 от поселка Доломитное выпустил 5 мин 82-го калибра", - рассказал Гуцуляк.

Напомним, 19 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал УНН, боевики совершили обстрел населенного пункта Красногоровка, в Донецкой области, вследствие этого погиб мирный житель.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
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