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Автобус, который ходит от моста в Станице Луганской, обклеили провокационными листовками

Автобус, который ходит от моста в Станице Луганской, обклеили провокационными листовками

Фото: Facebook/Юрій Клименко

КИЕВ. 20 июля. УНН. Вандалы обклеили провокационными листовками автобус, который начал ходить между КПВВ "Станица Луганская" и аварийным мостом в пгт Станица Луганская. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"...сторонники "русского мира" разрисовали краской панель багажного отделения автобуса, который перевозит людей в возрасте от моста до КПВВ "Станица Луганская", а в салоне устроили беспорядки, расклеили листовки провокационного содержания", - написал он.

По его словам, автобус быстро отмыли и очистили от провокационных надписей, с самого утра транспортное средство уже работает на маршруте КПВВ "Станица Луганская".

"К счастью, пока не нашли "жертву украинских карателей", которая бросится под колеса", - добавил Клименко.

Напомним, от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на контролируемом украинским правительством стороне престарелых и инвалидов пустили специализированный автобус.

Источник: УНН
Теги: Станица Луганская, вандализм, автобусы
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