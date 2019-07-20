В Индии молния убила 8 детей

КИЕВ. 20 июля. УНН. В штате Бихар в Индии молния убила 9 человек, из них 8 - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Nation.

"По меньшей мере 9 человек, в том числе 8 детей, были убиты, а другие получили ранения после удара молнии в селе Дханпур в районе Навада в Бихар в пятницу днем. Все раненые были немедленно доставлены в государственную больницу и проходят лечение", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла возле полицейского отделения. В том районе дети играли под дождем рядом со своими домами.

Как пишет издание, 13 человек, получивших ранения в результате инцидента, были доставлены в больницу и получают необходимую помощь.

Напомним, четыре пассажира, все пожилые люди, которые путешествовали в поезде, погибли в индийском городе Джханси, вероятно, из-за сильной жары.