С начала избирательной кампании киевская полиция открыла почти 40 уголовных производств

КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала избирательного процесса киевская полиция открыла 38 уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"По фактам нарушений избирательного процесса следственные подразделения расследуют 38 уголовных производств, среди которых семь - по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь - по ст. 296 (хулиганство), три - по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества ), два - по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) и другие", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские составили на правонарушителей 155 административных протоколов.

"Вместе с тем работники полиции составили 79 административных протоколов по ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах), 52 - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержат сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск), 3 - по ст. 212-9 (Нарушение порядка ведения предвыборной агитации, агитации во время подготовки и проведения референдума с использованием средств массовой информации и порядка участия в информационном обеспечении выборов) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Также во время избирательной гонки наибольшее количество правонарушений была связано с незаконной агитацией - 354 случая, возможен подкуп избирателей - 51, хулиганство - 41, конфликты - 40, препятствование избирательному праву - 16, повреждения имущества - 9.

Напомним, в июле правоохранители получили 4389 сообщений о нарушении избирательного законодательства.