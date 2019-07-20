Полиция во время выборов планирует привлечь спецподразделения авиаподдержки

КИЕВ. 20 июля. УНН. Для обеспечения правопорядка во время выборов будут привлечены спецподразделения авиаподдержки парка МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, министром внутренних дел Арсеном Аваковым было принято решение для обеспечения правопорядка во время выборов привлечь спецподразделения авиаподдержки парка МВД. Поэтому созданы мощные резервы из числа сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и пограничников.

"Привлечение к дежурству сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия. Поэтому наша реакция на все нарушения, попытки дестабилизации ситуации, провокации будет мгновенной", - отметил Яровой.

Как указано, в состав Единой системы авиационной безопасности МВД вошли сотрудники различных ведомств. Отряды будут обеспечивать оперативное реагирование на любые нарушения избирательного процесса в различных регионах страны.

Напомним, в день голосования 21 июля Министерство внутренних дел дополнительно привлечет 132,5 тыс. сотрудников для охраны правопорядка.

Ранее УНН сообщал, что Министерство внутренних дел Украины решило привлечь к охране порядка во время выборов более 191 тыс. правоохранителей.