Захват танкера: в правительстве Великобритании предостерегли Иран от "опасного пути"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран может выбрать "опасный путь" "незаконного и дестабилизирующего" поведения, после того, как его власть захватила танкер под флагом Великобритании в Персидском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Владельцы Stena Impero не смогли связаться с кораблем, который был окружен в Ормузском проливе, пишет издание.

Правительство Великобритании заявило, что оно "глубоко обеспокоено" иранскими "неприемлемыми" действиями. Иран в свою очередь заявил, что судно "нарушает международные морские правила".

Сообщается, что второй танкер, который находится в британском владении под флагом Либерии, MV Mesdar, также был захвачен вооруженными охранниками, но был освобожден в пятницу.

Напомним, Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе. Как заявил Корпус стражей исламской революции, танкер Stena Impero нарушал международные правила судоходства.