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Нардепы не явились на допрос по делу "Сармата"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров не явились сегодня на допрос в рамках расследования уголовного производства в отношении убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

"Сегодня на 12:00 должен был быть допрос, но они не явились. Не явились из-за избирательной компании, заняты", - сказал Тракало.

По его словам, Пономарева повторно вызвали на допрос на понедельник.

Как сообщал УНН, полиция вручила народному депутату Украины повестку на допрос в рамках расследования производства по заказчиков убийства Виталия Олешко.

Напомним, "Сармата" убили 31 июля 2018 года во дворе его дома в Бердянске на глазах у его жены и друга. Неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела.

Источник: УНН
Теги: убийство, допрос, активисты, нардепы
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