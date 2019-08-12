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Не доверяет ГБР: Порошенко хочет пройти полиграф в прямом эфире

Не доверяет ГБР: Порошенко хочет пройти полиграф в прямом эфире

КИЕВ. 12 августа. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко готов ответить на вопросы Государственного бюро расследований на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию. Об этом он сказал после допроса в ГБР, передает корреспондент УНН.

“После посещения мной ГБР хочу подчеркнуть, что оно было посвящено ситуации с каналом „Прямой“. Хочу абсолютно четко подчеркнуть, что и я как председатель партии ЕС, как пятый президент Украины, и наша политическая сила будет стоять четко на позиции защиты свободы слова в Украине”, — сказал Порошенко.

Он заявил, что не имеет абсолютно никакого отношения к собственности и управления каналом “Прямой” и призвал встать на защиту свободы слова в Украине.

“Я не доверяю Государственному бюро расследований, не доверяю их руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. В то же время на „Прямом“ канале те вопросы — а у меня есть этот перечень — какие они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на „Прямом“ канале в прямом эфире”, — отметил он.

Стоит также добавить, что  пятый президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований 22 ноября 2017 года.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос пятого президента Украины Петра Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.

Источник: УНН
Теги: Украина, расследование, ГБР, Петр Порошенко

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Порошенко Петр
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