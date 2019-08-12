НАПК нашло в декларациях Смолия недостоверные данные относительно более 18 млн грн

КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях Председателя Национального банка Украины Якова Смолия, заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна, бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Владимира Фалея и главы Бильмацкой районной государственной администрации Запорожской области Артема Попова. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

В частности, сообщается, что по результатам проверки деклараций Смолия 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, по данным НАПК, Смолий не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.

“Общая сумма недостоверных сведений в декларациях 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно”, — сообщили в агентстве.

Корзун, в свою очередь, подавая декларацию за 2016 год, отметил недостоверные сведения о стоимости жилого дома в г. Киеве, принадлежащего ему на праве собственности, и не задекларировал доход жены, полученный в виде наследства. Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тыс. гривен, сообщает НАПК.

Фалей, подавая декларацию за 2016 год, не указал сведений об имеющемся у него финансовое обязательство перед банком. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 1,8 млн гривен.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы.

Кроме того, отмечается, что Попов в декларации за 2016 год отметил недостоверные сведения о стоимости приобретенного им автомобиля, а также наличия корпоративных прав у его матери. Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 1,1 млн грн. Обоснован вывод относительно признаков уголовного преступления направлено в Национальной полиции.

Как сообщал УНН, НАПК проверило декларации 11 нардепов.