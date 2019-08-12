Зеленский обновил состав комиссии по вопросам гражданства
Владимир Зеленский
КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, подписав указ №593/2019, передает УНН.
"... утвердить новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства", - говорится в документе, который обнародовал Офис Президента.
Согласно указу, в состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства вошли:
Днепров Алексей Сергеевич - Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины, Председатель Комиссии;
Моисеев Максим Викторович - заместитель Руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства Офиса Президента Украины, заместитель Председателя Комиссии;
Баранецкий Руслан Федорович - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
Башей Ольга Алексеевна - советник заместителя министра обороны Украины, волонтер (по согласованию);
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Войналович Виктор Анатольевич - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласованию);
Дыба Светлана Григорьевна - главный консультант управления по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь Комиссии;
Заяц Андрей Иванович - государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;
Лысюк Юрий Александрович - начальник управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины;
Либванова Элла Марленовна - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию);
Науменко Наталья Николаевна - первый заместитель Председателя Государственной миграционной службы Украины;
Оваденко Игорь Васильевич - руководитель общественной организации "Общественно-военный альянс Обухивского района "Союз свободных духом" (по согласованию);
Руснак Иван Степанович - первый заместитель министра обороны Украины;
Сукманова Елена Валерьевна - первый заместитель министра юстиции Украины;
Тахтай Алексей Владимирович - государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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