Суд завтра рассмотрит жалобу на продление ареста Вышинскому

КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевский апелляционный суд завтра рассмотрит жалобу стороны защиты на решение Подольского районного суда города Киева о продлении содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб Прокуратура Автономной Республики Крым.

"Завтра, 13 августа 2019 года в 11:00 в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться жалоба стороны защиты на решение Подольского районного суда города Киева о продлении содержания под стражей руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина", - говорится в сообщении.

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Напомним, Подольский районный суд Киева 19 июля продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Добавим, что Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.