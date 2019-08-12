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Суд завтра рассмотрит жалобу на продление ареста Вышинскому

Суд завтра рассмотрит жалобу на продление ареста Вышинскому

Кирилл Вышинский

КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевский апелляционный суд завтра рассмотрит жалобу стороны защиты на решение Подольского районного суда города Киева о продлении содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб Прокуратура Автономной Республики Крым.

"Завтра, 13 августа 2019 года в 11:00 в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться жалоба стороны защиты на решение Подольского районного суда города Киева о продлении содержания под стражей руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина", - говорится в сообщении.

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Напомним, Подольский районный суд Киева 19 июля продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Добавим, что Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Кирилл Вышинский
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