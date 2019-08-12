Оккупационные власти Крыма хотят попросить у Украины воды из Днепра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Оккупационные власти Крыма планируют обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России. В частности такую инициативу озвучил "заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода идет с территории РФ", - сказал он на заседании "совета по улучшению инвестиционного климата в республике".

Инициировать переговорный процесс, по его словам, "необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма".

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Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.